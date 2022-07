Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie trouvée pour cet indésirable ?

Publié le 22 juillet à 16h00 par Hugo Ferreira

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2015, Layvin Kurzawa pourrait faire ses valises au cours des semaines à venir. Apparu seulement une fois cette saison, le Français n’entre plus dans les plans du club de la capitale, qui souhaite s’en débarrasser. Un dossier qui pourrait prochainement évoluer, puisque le nom du latéral a été évoqué entre le PSG et la Juventus.

Après un nouvel échec en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain compte modifier une bonne partie de son effectif. Vitinha et Hugo Ekitike se sont déjà engagés en faveur du club de la capitale, et d’autres renforts sont désormais attendus. Cependant, beaucoup de joueurs pourraient également faire leurs valises, puisque le PSG considère plusieurs éléments comme indésirables.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Le PSG veut se débarrasser de Kurzawa

Désireux de dégraisser durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain ne devrait pas s’opposer aux départs de nombreux joueurs. 5 éléments sortent toutefois du lot. En effet, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha et Layvin Kurzawa ne font pas partie du groupe qui s’est envolé au Japon, et n’entrent plus dans les plans. Ce dernier, qui n'a joué que durant le trophée des champions face au LOSC, pourrait cependant rebondir en Italie, puisque son nom a été évoqué avec un club prestigieux.

Kurzawa vers la Juventus ?