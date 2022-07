Foot - Mercato

Ces 5 fois où Cristiano Ronaldo s’est fait recaler sur le mercato

Publié le 22 juillet à 15h00 par Thomas Bourseau

Éternal rival de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n’a cessé de bâtir sa légende en remportant notamment cinq Ligues des champions et un Euro avec la sélection portugaise. Compétiteur hors pair, le Portugais semble une nouvelle fois vouloir remporter la C1, compétition que Manchester United ne disputera pas la saison prochaine. De quoi l’inciter à aller voir ailleurs. Cependant, les refus fusent depuis le début du mercato.

Bayern Munich

Comme The Independent l’a révélé ces derniers temps, Cristiano Ronaldo faisait du PSG, de Chelsea et du Bayern Munich ses pistes préférentielles pour rebondir après Manchester United. D’autant plus que le Portugais n’a jamais évolué en Allemagne et qu’il pourrait donc conquérir un nouveau trophée de champion national. Président du conseil d’administration du Bayern Munich, Oliver Kahn a tenu à mettre fin à toutes spéculations pour une éventuelle venue de Ronaldo en Bavière début juillet en faisant passer le message suivant à Kicker . « Même si je considère Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, un transfert ne correspondrait pas à notre philosophie ». En conférence de presse ces dernières heures, Kahn a été interrogé sur d’éventuels nouveaux transferts concernant Konrad Laimer notamment et a coupé le journaliste en demandant : « Et Cristiano Ronaldo aussi, c’est ça ? » , tout en riant par la même occasion. La porte du Bayern Munich semble donc se fermer devant Cristiano Ronaldo.

Chelsea

Avec la vente du club par Roman Abramovich, les choses ont changé à Chelsea avec notamment le départ de la dirigeante de longue date Marina Granovskaia qui était la directrice générale des. Blues . Todd Boehly est devenu l’un des co-propriétaires du club londonien et se serait entretenu à la toute fin du mois de juin avec Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, afin de notamment évoquer la situation du Portugais à Manchester United. Le fait de recruter le quintuple Ballon d’or, afin de relancer la locomotive des Blues a été une idée appréciée par Boehly. Néanmoins, après de multiples discussions avec son entraîneur Thomas Tuchel, le co-propriétaire aurait pris la décision de clore ce dossier, bien que Cristiano Ronaldo ait fait de Chelsea une véritable option pour son avenir. D’ailleurs lors du début de la tournée de pré-saison aux États-Unis, Thomas Tuchel répondait de la sorte à un fan qui lui demandait si Ronaldo allait signer en faveur de Chelsea. « Je ne peux pas répondre à cette question ».

PSG

À plusieurs reprises, depuis le début de l’ère QSI qui a été initiée en 2011, il a été question d’intérêts du PSG pour Cristiano Ronaldo. Et encore à l’été 2021, le nom de Ronaldo a été lié au Paris Saint-Germain. Plusieurs médias, dont Le Parisien, ont annoncés dernièrement que Jorge Mendes avait proposé les services de son client Ronaldo au PSG. Une information réfutée par le10sport.com le 13 juillet dernier avec un complément d’information selon lequel, le PSG n’est pas intéressé à l’instant T par l’opération Cristiano Ronaldo.

Atletico de Madrid

Alors que depuis quelques jours, il semble clair que le PSG et Chelsea ne feront pas tapis sur Cristiano Ronaldo, ayant d’autres pistes à mener à bien, seuls le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid auraient été des options viables à présent. Cependant, il faut croire que même les Colchoneros , rivaux territoriaux historiques du Real Madrid et donc ancien club de Cristiano Ronaldo, ne sont pas dans le coup pour le Portugais. Invité à s’exprimer sur la rumeur Cristiano Ronaldo, le président de l’Atletico, à savoir Enrique Cerezo, a calmé le jeu. « Cette question est très facile. Nous avons des joueurs sensationnels et un entraîneur fantastique. Nous avons tout, que demander de plus ? ». Le message est passé donc.

