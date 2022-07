Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bloque pour cet ancien joueur de Tudor

Publié le 23 juillet à 10h10 par Hugo Ferreira

Conscient qu’il faut renforcer l’effectif en vue de la Ligue des champions, Pablo Longoria se montre actif depuis le début du mercato estival, et n’a pas fini ses affaires. L’Olympique de Marseille s’intéresse notamment à Darko Lazovic, cependant, les Phocéens veulent inclure Kevin Strootman dans l’opération, ce qui freine le dossier.

L’Olympique de Marseille se montre très actif depuis le début de ce mercato estival. En effet, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Roggerio Nyakossi et Jonathan Clauss ont rejoint la cité phocéenne, tout comme Samuel Gigot, dont l’arrivée avait été finalisée cet hiver. Toutefois, l’OM ne compte pas s’arrêter là, et Pablo Longoria attend encore plusieurs recrues. La piste menant à Darko Lazovic a été activée, et Marseille souhaite pouvoir l'attirer rapidement, d’autant plus que les deux parties se sont accordées sur un contrat.

Lazovic a trouvé un accord avec l’OM

Après 3 saisons à l’Hellas Vérone, Darko Lazovic pourrait prochainement faire ses valises afin de rejoindre l’Olympique de Marseille, qui s’intéresse à son profil. L’international serbe retrouverait alors Igor Tudor, qu’il a côtoyé durant la saison 2021-2022. Les Phocéens ont même déjà réalisé une grande partie du travail, puisque selon La Provence , le joueur de 31 ans se serait mis d’accord avec l’OM autour d’un contrat de 3 ans, et ce il y a plusieurs jours. Cependant, ce dossier n’avance pas.

Strootman bloque le transfert de Lazovic