PSG : Luis Campos fixe ses conditions pour le transfert de Neymar

Foot - Mercato - PSG

Questionné sur l'avenir de Neymar, Christophe Galtier n'a pas assuré qu'il resterait dans son groupe la saison prochaine. Et pour cause, Luis Campos ne verrait pas d'un mauvais œil un transfert de la star brésilienne. De son côté, Neymar ne se soucie pas des rumeurs, préférant se concentrer sur la suite de son aventure au PSG.

« Je veux toujours rester au club, Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves à qui que ce soit. J’ai juste besoin de jouer mon football et je dois être heureux de jouer au football » . Questionné sur son avenir ce samedi, Neymar a été clair. Lié au PSG jusqu'en 2027, Neymar n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs et aimerait s'imposer sous les ordres de Christophe Galtier. Problème, le technicien est incapable de dire si la star brésilienne sera présente dans le groupe parisien la saison prochaine.

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là » a confié Galtier ce samedi. Une sortie sincère de la part de l'entraîneur. Comme le confirme le journaliste Ben Jacobs, le technicien aimerait bien travailler avec Neymar, mais Luis Campos ne partagerait pas cet avis.

