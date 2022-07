Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable retour d’Adrien Rabiot se précise

Publié le 23 juillet à 18h30 par Bernard Colas

À un an de la fin de son contrat, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus durant le mercato estival alors qu’aucune discussion n’aurait été lancée pour sa prolongation. Une situation qui pourrait inciter le club turinois à se séparer de l’international français, d’autant que Leandro Paredes est visé pour renforcer l’entrejeu. L’hypothèse d’un échange avec le PSG serait alors bien réelle selon la presse italienne.

Refusant de prolonger et mis de côté pendant plusieurs mois pour cette raison, Adrien Rabiot a connu une fin tumultueuse avec le PSG, son club formateur, avant de rejoindre librement la Juventus à l’été 2019. À Turin, l’international français a alterné le bon et le moins bon, l’empêchant de faire l’unanimité. Désormais, son avenir s’inscrit en pointillé alors que Rabiot est entré dans sa dernière année de contrat, et la Juventus espère ne pas connaître le même scénario que le PSG il y a trois saisons.

L’avenir incertain d’Adrien Rabiot

Ainsi, un départ d’Adrien Rabiot est envisageable sur ce mercato estival. L’international français ne fait pas partie du groupe de joueurs convoqués par Massimiliano Allegri pour le Summer Tour 2022 aux États-Unis « pour des raisons personnelles » selon le joueur, mais cette absence a logiquement relancé les rumeurs de départ, alors que son entourage travaillerait en coulisses sur un éventuel transfert.

Le clan Rabiot songe à un retour au PSG

Comme l’explique Tuttosport ce samedi, Veronique Rabiot, mère et agent du joueur, et les autres personnes s’occupant des intérêts du milieu scrutent depuis un certain temps le marché pour voir s'il y a des marges pour un transfert à l’étranger, et ce alors qu'aucune négociation n'aurait été entamée avec la Juventus pour une prolongation. Les portes de la Premier League ne sont pas fermées, mais l’hypothèse d’un retour en France est également réelle d’après le quotidien transalpin. L’Olympique Lyonnais aurait notamment tâté le terrain mais le clan Rabiot souhaiterait rejoindre un club disputant la Ligue des champions en cas de départ avant la fin de l’été. De son côté, Véronique Rabiot travaillerait en catimini depuis un certain temps sur une autre piste, menant directement au Paris Saint-Germain.

