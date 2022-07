Foot - Mercato - PSG

Paredes sur le départ, ça se précise pour son futur club ?

Publié le 23 juillet à 16h10 par Quentin Guiton

Leandro Paredes a de grandes chances de quitter le PSG durant ce mercato estival. La Juventus en aurait d’ailleurs fait sa priorité pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Une piste confirmée par les dernières informations de la presse étrangère : la Juventus voudrait se débarrasser au plus vite de trois indésirables au milieu de terrain. De quoi faire de la place pour une arrivée de Paredes ?

Cet été, le PSG a lancé une mission dégraissage XXL. La priorité est de réduire l’effectif, c’est pourquoi une liste d’indésirables a été dressée par le duo Campos-Galtier. Parmi les joueurs invités à aller voir ailleurs, on trouve notamment Leandro Paredes. Il faut dire que le milieu du PSG est amené à bouger lors de ce mercato. Vitinha est déjà arrivé et Renato Sanches (Lille) toujours espéré. Ce qui compromet forcément la place de Leandro Paredes au sein du club de la capitale. Et un club italien s’est rapidement positionné pour le récupérer.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Priorité de la Juventus

En effet, la Juventus serait très intéressée par l’Argentin. Ce dernier serait même la priorité du club turinois pour épauler Paul Pogba et Manuel Locatelli au milieu de terrain ! De son côté, Paredes serait emballé à l’idée de retourner du côté de l’Italie. Les Bianconeri souhaiteraient donc faire venir le milieu du PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 15M€. Seulement, les Parisiens ne souhaiteraient pas brader leur joueur et attendraient au moins 20M€. Et la Juventus pourrait rapidement augmenter sa proposition avec les probables futures ventes de trois joueurs…

La Juventus va faire de la place pour Paredes