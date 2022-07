Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date serait fixée pour le transfert de Paredes

22 juillet

Lancé pleinement dans une opération dégraissage XXL cet été, le PSG pourrait se séparer de l'un de ses joueurs dans les prochains jours. À en croire la presse italienne, la Juventus souhaiterait en effet attirer Leandro Paredes dans ses rangs, et l'opération pourrait rapidement voir le jour.

Ça sent la fin entre Leandro Paredes et le PSG. Le club de la capitale cherche à se séparer de son milieu international argentin durant ce mercato. Et tout comme Georginio Wijnaldum annoncé du côté de l'AS Roma, une porte de sortie semble s'ouvrir en Italie pour Paredes. Un cador italien souhaiterait faire venir l'ancien joueur du Zénith.

La Juve viserait Paredes

Leandro Paredes pourrait effectuer son grand retour en Italie après ses passages à Empoli ainsi qu'à l'AS Roma. En effet, Marco Barzaghi, journaliste pour le média italien Mediaset , annonce que la Juventus souhaiterait faire venir Paredes sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat de 15M€. Or, les parisiens ne souhaitent pas pour autant le brader et réclameraient 20M€.

Un transfert acté la semaine prochaine ?

Malgré le montant réclamé par le PSG pour Paredes, la Juve serait confiante quant à une finalisation de l'opération d'ici à la semaine prochaine selon Marco Barzaghi. La Vieille Dame veut que le joueur intègre son effectif au plus vite et pourrait donc obtenir satisfaction.