Luis Campos a déjà choisi le successeur de Kimpembe

Publié le 23 juillet à 11h30 par Quentin Guiton

Presnel Kimpembe est annoncé avec insistance sur le départ depuis quelques semaines. Et même si le PSG et le joueur ont assuré qu’ils ne voulaient pas se séparer, le défenseur ne sera vraisemblablement pas retenu en cas de belle offre. La Juventus et surtout Chelsea s’intéresseraient à lui. Et s’il venait à partir, le PSG aurait déjà trouvé son successeur du côté du Portugal…

Un coup de pression aura suffi à changer la situation de Presnel Kimpembe au PSG. Alors qu’il est un titulaire indiscutable dans la défense parisienne, Kimpembe avait publiquement jeté un coup de froid sur son avenir à Paris lors du dernier rassemblement avec l’Equipe de France : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C'est réciproque. Je vais avoir 27 ans en août, c'est un moment clé dans ma carrière. Mon prochain contrat sera donc très important. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement » . Le PSG et Luis Campos n’avaient alors pas du tout apprécié les déclarations de leur défenseur. Dès lors, des rumeurs avaient fait état d’une envie du club de se séparer du joueur dès cet été. Récemment, Kimpembe et son club formateur avaient néanmoins assuré qu’ils ne souhaitaient pas se séparer. Les propos du titi parisien auraient été mal compris. Mais il se pourrait que ça ne change rien…

La Juventus toujours en embuscade ?

En effet, malgré ce récent démenti, Presnel Kimbembe ne serait pas retenu par le PSG en cas de belle offre cet été. Deux grosses écuries seraient d’ailleurs sur sa piste. Parmi elles, la Juventus s’était penchée sur l’international tricolore pour remplacer Matthijs de Ligt en défense centrale, parti au Bayern récemment. Mais même si Tuttosport a affirmé que Kimpembe était toujours ciblé par les Bianconeri pour renforcer leur défense, le recrutement de Gleison Bremer pourrait remettre en question l’intérêt turinois pour le Français.

Chelsea en rêve

Mais s’il y a bien une équipe prête à tout pour attirer Presnel Kimpembe, c’est bien Chelsea. Le club anglais a assuré à maintes reprises que renforcer la défense était la grande priorité. Et son ancien coach Thomas Tuchel serait déterminé à le faire venir en Angleterre. Il faut dire que dès son arrivée à Chelsea, Tuchel courtisait déjà Kimpembe. Il avait même tenté de l’attirer lors du mercato estival 2021. Le coach allemand et son ancien joueur auraient même déjà discuté par téléphone. Tuchel aurait d’ailleurs assuré au concerné qu’il serait un élément clé dans son équipe s’il venait. Chelsea aurait même un rêve : former un trio Koulibaly-Koundé-Kimpembe en défense.

