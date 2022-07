Foot - Mercato - PSG

PSG : Une porte de sortie se dessine pour ces deux défenseurs

Publié le 22 juillet à 14h15 par Hugo Ferreira

Si le Paris Saint-Germain compte vendre de nombreux joueurs durant ce mercato estival, Alphonse Aréola est pour le moment le seul à avoir apporté des liquidités au club champion de France. D’autres opérations pourraient toutefois être bouclées dans les prochains jours, notamment les départs de Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer, sur qui la Juventus pourrait se positionner.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait prochainement s’enflammer. Pour le moment, si le club de la capitale a perdu Angel Di Maria et Xavi Simmons librement, la seule vente à avoir été réalisée est celle d’Alphonse Aréola à West Ham. Le PSG compte cependant dégraisser son effectif, et de nombreux joueurs pourraient faire leurs valises au cours des prochaines semaines. C’est notamment le cas de Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer.

Mercato - PSG : Un transfert XXL se précise pour Kimpembe https://t.co/UFCcH6RSGY pic.twitter.com/e6Q7ebwdn4 — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Kimpembe et Kehrer se rapprochent d’un départ

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre deux défenseurs au cours des prochaines semaines. En effet, Thilo Kehrer ne devrait pas être retenu en cas de bonne offre, tandis que Presnel Kimpembe, formé dans la capitale, songerait à se lancer dans une nouvelle aventure. Ceux-ci pourraient notamment découvrir l’Italie en rejoignant la Juventus, qui s’intéresse à eux.

Un intérêt de la Juventus ?