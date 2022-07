Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération est proposé à Campos... avec Rabiot

Publié le 22 juillet à 16h10 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG souhaite dégraisser son effectif ce qui passe par plusieurs ventes sur le mercato. Dans cette optique, Georginio Wijnaldum pourrait être le prochain joueur à partir. Mais Leandro Paredes est également sur le marché des transferts. Intéressée, la Juventus pourrait proposer Adrien Rabiot dans l'opération.

Bien décidé à alléger son effectif et renflouer ses caisses, le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs. Dans cette optique, le départ de Georginio Wijnaldum semble en bonne voie. L'international néerlandais pourrait en effet rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais l'ancien joueur des Reds n'est pas le seul milieu de terrain concerné par un départ.

Paredes sur le départ

En effet, Leandro Paredes pourrait également partir dans les prochains jours, et lui aussi vers la Serie A où il possède toujours une belle cote depuis son passage à l'AS Roma et à Empoli. Mais cette fois-ci, c'est la Juventus qui se montre intéressée par l'international argentin qui pourrait épauler Paul Pogba dans le coeur du jeu turinois. Mais avant cela, la Vieille Dame doit également dégraisser.

#Paredes 🔁#Rabiot Si ragiona su possibile scambio tra #Juventus e @PSG_inside + conguaglio di 8/10mln a favore di #PSG — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) July 22, 2022

Vers un échange avec Rabiot ?

Dans cette optique, le contrat d'Aaron Ramsey qui court jusqu'en juin 2023, devrait être résilié, tandis qu'Arthur et suivi par Arsenal. Quid d'Adrien Rabiot ? L'international français n'entre plus totalement dans les plans de Massimiliano Allegri. Et selon les informations du journaliste italien Marcello Chirico, la Juventus songerait ainsi à proposer Adrien Rabiot au PSG en échange de Leandro Paredes. La Vieille Dame pourrait ajouter entre 8 et 10M€ à son offre pour convaincre le club de la capitale.