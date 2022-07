Foot - Mercato - PSG

PSG : Après sa bombe, le clan Neymar lâche un gros message

Publié le 24 juillet à 08h30 par Dan Marciano

Le feuilleton Neymar ne fait que débuter. Ce samedi, le joueur brésilien, mais aussi Christophe Galtier ont pris la parole au Japon pour s'exprimer sur ce dossier, qui devrait s'étirer jusqu'à la fin du mercato estival. L'entourage de la star auriverde a remis une pièce dans la machine en confirmant les envies de Neymar.

La nouvelle saison du feuilleton Neymar aurait-il déjà débuté ? Contrairement à 2019, les envies de séparation proviennent de la direction et non pas du joueur brésilien. Comme le confirme Ben Jacobs ce samedi, Luis Campos aurait des doutes sur la star auriverd e après sa dernière saison ratée. Selon le journaliste, le Portugais ne forcera pas son départ, mais ne dira pas non à son transfert en cas de grosse offre. Pour l'heure, le PSG n'aurait pas reçu d'offre, mais la continuité de Neymar n'est clairement pas assuré comme l'a indiqué Christophe Galtier.

L'avenir de Neymar toujours au cœur des spéculations

Après la victoire face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Christophe Galtier a lâché un message troublant sur l'avenir de Neymar : « Ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner ». Malgré cette sortie, le nouvel entraîneur parisien espère compter sur lui la saison prochaine. « Si la plupart des gens voyaient souvent Neymar comme un problème, Christophe, lui, l’envisageait plutôt comme une solution » a déclaré l'un des proches de Galtier au Parisien. La réponse du joueur n'a pas tardé.

« Je veux toujours rester au club »

Face aux journalistes, la star a évoqué son envie de poursuivre sa carrière au PSG. « Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi, confie Neymar, dans des propos relayés par Le Parisien. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves à qui que ce soit. J’ai juste besoin de jouer mon football et je dois être heureux de jouer au football » a assuré Neymar.

« Neymar est heureux d’être à Paris »