Transferts - PSG : Premier couac pour le mercato de Galtier

Publié le 24 juillet à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Attendu de pied ferme par Christophe Galtier qui souhaite le retrouver au PSG après l’avoir dirigé à l’OGC Nice, Khephren Thuram fait couler beaucoup d’encre en cette période de mercato estival. Mais le club azuréen, bien décidé à conserver son jeune milieu de terrain, ne lâchera pas prise aussi facilement.

Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat), qui sera le prochain renfort du PSG ? Luis Campos et Christophe Galtier enchainent les pistes depuis plusieurs semaines, et le nouvel entraîneur parisien a notamment passé une commande bien précise au dirigeant portugais pour renforcer son milieu de terrain qui pourrait être amputé des départs probables de Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye.

Le PSG à fond sur Thuram

En effet, Khephren Thuram (21 ans) est annoncé comme l’une des grandes priorités du PSG en cette période de mercato estival, et L’EQUIPE a confirmé la tendance samedi en indiquant que Christophe Galtier attendait toujours son ancien protégé de l’OGC Nice dans la capitale.

Nice ne lâche rien dans ce dossier

Toutefois, selon le quotidien sportif, la direction du club azuréen n’envisage aucunement de se séparer de Khephren Thuram, dont le contrat court jusqu’en 2025, et Galtier pourrait donc avoir du mal à le retrouver au PSG.