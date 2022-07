Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Scénario inattendu pour le départ de Cristiano Ronaldo

Publié le 24 juillet à 10h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United un an seulement après son retour. Le désir du Portugais est de jouer la Ligue des champions, ce qui ne peut pas être le cas avec les Red Devils l’année prochaine. Mais si les Mancuniens ont toujours fermé la porte à un départ de leur star, ils seraient désormais prêts à accepter son souhait, mais avec une formule assez étonnante…

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival, Cristiano Ronaldo voudrait déjà partir de Manchester United, un an après son incroyable retour. Le Portugais serait déçu de son équipe et désirerait plus que tout encore jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Plusieurs rumeurs ont donc vu le jour. La dernière en date, un départ du côté de l’Atlético de Madrid ! Ronaldo serait même prêt à baisser drastiquement son salaire pour pouvoir rejoindre les Colchoneros . Mais même avec ce sacrifice, l’Atlético devrait vendre avant de se lancer sur le Lusitanien. Mais ce n’est pas le seul problème.

Les toutes dernières infos sur le dossier Cristiano Ronaldo...https://t.co/sj8QEf8gnr — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Manchester United catégorique jusqu’à présent

En effet, partir est une chose, pouvoir en est une autre. Si Cristiano Ronaldo a été annoncé un peu partout cet été, son club Manchester United a toujours été très clair sur le sujet : le Portugais ne bougera pas cet été et honorera son contrat jusqu’à la fin. Le nouveau coach Erik ten Haag compte d’ailleurs bien sur lui pour la saison à venir.

Une solution avantageuse pour tout le monde ?