Foot - Mercato - PSG

PSG : Kalimuendo impressionne et bouleverse son mercato

Publié le 23 juillet à 16h30 par Arthur Montagne

Annoncé sur le départ en début de mercato, Arnaud Kalimuendo fait son trou au PSG durant la tournée estivale au Japon. A tel point que le mercato de l'attaquant formé à Paris est chamboulé puisqu'il pourrait finalement rester cet été. Kalimuendo se projette d'ailleurs avec le PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain espère bien réussir à vendre afin de dégraisser son effectif. Pour le moment, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été vendus, tandis que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et alors que le PSG peine à se séparer de certains indésirables, à l'image d'Ander Herrera, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler, la vente de joueurs possédant une belle valeur marchande pourrait être envisagée. C'est le cas d'Arnaud Kalimuendo, très convoité sur le marché des transferts. Leeds, qui serait disposé à lâcher 25M€, bonus compris, ou encore l'OGC Nice seraient intéressés par l'attaquant qui sort de deux belles saisons en prêt au RC Lens. Malgré tout, Arnaud Kalimuendo impressionne depuis le début du stage au Japon comme en témoignent ses deux buts contre le Kawasaki Frontale (2-1) puis face aux Urawa Red Diamonds (3-0).

Ambitieux, Kalimuendo n'envisage pas un transfert

Et visiblement, il se verrait bien rester au PSG. « C’est forcément une fierté d’être ici avec le groupe professionnel. Et vu la qualité des joueurs dans le groupe, ce n’est que du bonus. Je suis content, c’est une récompense, mais je mérite aussi d’être là et je suis vraiment très content (...) On est joyeux, on aime prendre du plaisir et en donner. C’est le plus important dans ce qu’on veut véhiculer », annonce-t-il au micro de PSGTV avant de se projeter à Paris : « Le but c’est d’arriver au Trophée des Champions et être en forme pour gagner ce trophée. C’est un objectif, on se prépare de belle manière pour être en forme . »

🗣 𝐀𝐫𝐧𝐚𝐮𝐝 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐮𝐞𝐧𝐝𝐨 : « 𝐽'𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒́ »Buteur à l'occasion du premier match du #PSGJapanTour2022, @a_kalimuendo se confie pour PSGTV. 🔴🔵 pic.twitter.com/UQcALUcuq4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2022

«Jouer avec Messi, c’est tellement facile»

Plus globalement, Arnaud Kalimuendo est très satisfait de sa situation au PSG, et notamment de jouer avec Lionel Messi : « J’ai retrouvé mon sens du jeu, mon sens du but, même si ce n’est que la préparation. C’est toujours important d’en faire une bonne. Je reviens d’un prêt de 2 ans, c’est toujours important de retrouver les automatismes. Jouer avec Messi, c’est tellement facile. Il voit tout, il sait où on est positionné, c’est un joueur extraordinaire. Je suis très content de jouer avec lui et d’apprendre chaque jour . » Néanmoins, Christophe Galtier n'est pas aussi catégorique.

Galtier pas assuré de conserver Kalimuendo