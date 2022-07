Foot - Mercato - ASSE

Transferts : Batlles a tout changé pour le mercato de l'ASSE

Publié le 23 juillet à 14h30 par Arthur Montagne

Malgré la relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne reste attractive sur le marché des transferts comme en témoigne son recrutement plutôt actif depuis le début du mercato. Et Laurent Batlles n'y est pas étranger. En effet, le nouveau coach de l'ASSE participe activement aux négociations pour renforcer son effectif et a convaincu plusieurs joueurs.

L'été de l'ASSE s'annonçait très compliqué. Et pour cause, entre la relégation en Ligue 2, les discussions très compliquées pour la vente du club et les fins de contrat dans l'effectif, le pire était craint pour les Verts. Plusieurs cadres de l'équipe sont effectivement partis libres à l'image de Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz ou encore Arnaud Nordin. Les prêts d'Eliaquim Mangala, Falaye Sacko, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Enzo Crivelli ont pris fin tandis que Lucas Gourna-Douath a été vendu au RB Salzbourg pour 13M€. Par conséquent, c'est une large revue d'effectif qui a du être préparée par l'ASSE. Et l'arrivée de Laurent Batlles a tout changé.

Batlles recrute ses anciens cadres pour l'ASSE

En effet, alors que l'ASSE aurait pu s'inquiéter d'un manque d'attractivité compte tenu de la relégation en Ligue 2 et de l'incertitude concernant la vente du club, les Verts parviennent quand même à se renforcer grâce à leur nouveau coach. Laurent Batlles a ainsi convaincu Jimmy Giraudon et Dylan Chambost de le rejoindre à Saint-Etienne. Deux joueurs qui étaient ses cadres à l'ESTAC lorsque le club est remonté en Ligue 1. Et Batlles compte donc refaire le coup avec l'ASSE. D'autant plus qu'il a convaincu d'autres joueurs de signer dans le Forez.

🎙 Laurent Batlles : "Mathieu Cafaro et Victor Lobry connaissent très bien la @Ligue2BKT. Ils savent que c'est un championnat difficile, très long, surtout cette année. Je suis très content de pouvoir compter sur eux." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 22, 2022

«J’ai discuté avec lui avant de signer, j’ai aimé son discours»

C'est notamment le cas de Mathieu Cafaro qui a justifié son arrivée à l'ASSE. « Pour tout ce que représente Saint-Étienne et par le projet mis en place par le coach. J’avais vraiment envie de venir ici. Même en Ligue 2 ? Oui, car je me dis que, même si ça prend un peu de temps, l’ASSE n’y restera pas. On aimerait tous remonter dès la première saison mais on sait que la Ligue 2 est un championnat très compliqué et ouvert. C’est un marathon et on devra bien l’entamer pour lancer une bonne dynamique », lance l'ancien Rémois dans les colonnes du Progrès avant d'évoquer l'importance de Laurent Batlles dans son choix. « Il y a de l’enthousiasme, des joueurs qui ont envie de réussir et un coach qui va bien nous accompagner. J’ai discuté avec lui avant de signer, j’ai aimé son discours. Il m’a mis en confiance et m’a reboosté », ajoute Cafaro, prêté avec option d'achat par le Standard de Liège.

«En le rejoignant ici, je sais que je peux progresser et prendre du plaisir»