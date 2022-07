Foot - Mercato - PSG

C’est confirmé pour la prochaine recrue du mercato de Luis Campos

Publié le 25 juillet à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de l’opération Renato Sanches qui est en phase de finalisation avec le LOSC, le PSG est sur le point d’acter l’arrivée de Nordi Mukiele. Le défenseur français du RB Leipzig fait l’objet d’un accord total en coulisses, et Luis Campos est en train de régler les ultimes détails de l’opération avant de l’officialiser.

Le PSG accélère en coulisses pour son mercato estival ! Après avoir déjà bouclé les transferts de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat), Luis Campos entend continuer sur sa lancée et étoffer au plus vite l’effectif du club de la capitale. Et même si le conseiller sportif du PSG a également pour mission de dégraisser au plus vite avec le départ de nombreux indésirables qui ont été ciblés (Icardi, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Ander Herrera, Rafinha…), le mercato s’accélère surtout dans le sens des arrivées.

Ultimes détails pour le transfert de Mukiele

Nordi Mukiele (24 ans) au PSG, ça brûle ! Comme annoncé ces derniers jours, le défenseur international français, capable d’évoluer en tant que piston droit ainsi que dans l’axe d’une défense à trois, fait l’objet d’un accord total et s’apprête à rallier le PSG pour un transfert estimé à 12M€ + 4M€ de bonus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme d’ailleurs ce lundi que Mukiele sera vraisemblablement la troisième recrue du PSG sur le mercato et précise qu’il ne manque plus que quelques modalités administratives à régler pour boucler son transfert vers le Parc des Princes. Le dossier pourrait même être officialisé dans les prochaines heures.

Everything’s proceeding well for PSG third signing. Leipzig and Paris Saint-Germain are preparing paperworks in order to sign Nordi Mukiele deal next week, final steps time. 🚨🔵🔴 #PSGFull, verbal agreement between the two clubs already reached as revealed on Saturday. ⤵️✅ https://t.co/rGfFO5ZPd0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022

Galtier a confirmé pour Mukiele

Le 20 juillet, en conférence de presse, Christophe Galtier avait d’ailleurs confirmé à demi-mot l’arrivée proche de Nordi Mukiele au PSG : « Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre », avait indiqué l’entraîneur du PSG au sujet du défenseur français, qui n’a plus qu’une année de contrat avec Leipzig. Mais Nordi Mukiele n’est pas le seul dossier brûlant du moment au sein du club de la capitale.

Renato va aussi débarquer au PSG

En effet, le PSG s’apprête également à acter un renfort au milieu de terrain avec Renato Sanches. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces derniers jours, le milieu de terrain portugais du LOSC ne veut que le PSG, qui avait initialement dégainé une offre de 10M€ le concernant, et un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs. En plus de Nordi Mukiele, Luis Campos s’apprête donc à acter l’arrivée de Renato Sanches et tient vraisemblablement ses deux prochaines recrues du mercato.