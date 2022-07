Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos tente encore un gros coup sur le mercato

Publié le 24 juillet à 20h30 par Bernard Colas

Priorité défensive du PSG sur ce marché des transferts, Milan Skriniar est encore loin de la capitale française. L’Inter refuse en effet de brader son joueur et aurait repoussé les propositions d’échange formulées par Luis Campos. Pour autant, le conseiller football du club parisien n’a pas l’intention de baisser les bras, même si ce dossier se complique.

Après Vitinha et Hugo Ekitike, Luis Campos veut passer la seconde dans ce mercato estival. Nordi Mukiele devrait s’engager dans les prochaines heures en faveur du PSG, tandis que l’arrivée de Renato Sanches est espérée avant mercredi afin que le Portugais soit à la reprise de l'entraînement au Camp des Loges en milieu de semaine. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG et le LOSC se rapprochent progressivement d'un accord pour le milieu, déterminé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. En revanche, le dossier Milan Skriniar est bien plus compliqué à boucler.

EXCLU @le10sport : Le PSG et le LOSC sont tout proche d'un accord pour Renato Sanches !Les deux clubs finalisent l'opération ce week-end. Ce sera un transfert sec ou prêt avec option (avec prolongation du joueur, comme pour Nordi Mukiele)#PSG #Mercatohttps://t.co/5uRfC3KYrY — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Luis Campos fait son maximum dans le dossier Skriniar

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos discute avec l’Inter au sujet de Milan Skriniar, dont le départ pourrait permettre à la formation italienne de renflouer ses caisses alors que l’international slovaque est entré dans sa dernière année de contrat. Cependant, les deux parties sont encore très loin d’un accord. Ce dimanche, L’Équipe confirme que les négociations n’avancent pas, alors que les Nerazzurri réclament au moins 70M€. Pour l’heure, le PSG serait disposé à offrir environ 55M€ à l’Inter, inflexible sur ce dossier. Les Milanais auraient également écarté l’idée d’un échange.

Les propositions du PSG pour Skriniar

Selon L’Équipe , le PSG et l’Inter auraient notamment évoqué la possibilité d’inclure un joueur dans l’opération Skriniar. Les noms d’Arnaud Kalimuendo et Julian Draxler ont été cités à en croire le quotidien sportif, mais l’Inter a désormais ce qu’il faut en attaque après l’arrivée de Romelu Lukaku et voulait que le PSG prenne en charge une partie du salaire de Julian Draxler, une demande refusée par Luis Campos. L’Inter compte de toute façon récupérer un chèque conséquent en cas de départ de Milan Skriniar, un moyen pour l’écurie italienne de ne plus être contrarié par le fair-play financier de l’UEFA mais également d’aller dénicher un remplaçant pour renforcer sa défense.

Le PSG va s’accrocher

Malgré ces obstacles, Luis Campos ne baisse pas les bras et continue de faire de Skriniar une priorité dans ce mercato estival. Pour autant, le PSG n’a pas l’intention de répondre aux exigences jugées déraisonnables de l’Inter, qui discuterait avec son joueur d’une prolongation jusqu’en 2027.