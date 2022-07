Foot - Mercato

Skriniar, Mukiele, Kurzawa… Toutes les infos mercato du 25 juillet

Publié le 25 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : C'est compliqué pour Skriniar

Courtisé par Luis Campos au PSG depuis le début de l'été, Milan Skriniar est un dossier actuellement à l'arrêt pour le PSG en raison de la difficulté des négociations. Selon L'EQUIPE , l'Inter réclame toujours 70M€ pour son défenseur slovaque alors que le PSG n'ira pas au-delà de 55M€. Malgré tout, le quotidien sportif précise que Campos n'abandonne pas l'idée de recruter Skriniar d'ici la fin du mercato.

La presse italienne se prononce également sur le feuilleton ce lundi, et le Corriere dello Sport avance de son côté que l'offre du PSG ne serait plus d'actualité pour Milan Skriniar.



Ça brûle pour Mukiele au PSG, Chelsea est annoncé sur le coup

À en croire les dernières tendances, Nordi Mukiele (24 ans, RB Leipzig) sera bel et bien la troisième recrue du PSG en cette période de mercato estival. Le défenseur français fait l'objet d'un accord total avec un transfert de 12M€ + 4M€ programmée entre les deux clubs, mais ce n'est pas tout... Foot Mercato a annoncé dans la matinée que Chelsea aurait fait irruption dans ce dossier et envisage d'inclure Timo Werner dans le deal pour tenter de convaincre Leipzig de revoir son accord avec le PSG. Une information qui a été fermement démentie dans la foulée par Sky Allemagne , qui confirme le transfert imminent de Mukiele vers le PSG.



PSG : Kurzawa courtisé par l'OGC Nice ?

Selon Foot Mercato , Layvin Kurzawa (29 ans) pourrait trouver une porte de sortie inespérée en Ligue 1, dans les rangs de l'OGC Nice. Le latéral gauche du PSG, qui se retrouve placardisé avec un contrat courant jusqu'en 2024 et un imposant salaire de 500 000€ par mois, serait courtisé par les Aiglons qui cherchent une doublure à Melvin Bard.



PSG : Lucas Hernandez lâche une réponse sur son avenir

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Lucas Hernandez en alternative au dossier Milan Skriniar, le défenseur français du Bayern Munich s'est confié sur son avenir dans un entretien accordé à Sport1 : « Nous verrons. Je suis très heureux et reconnaissant de jouer pour le Bayern Munich. Nous discuterons en temps voulu », a indiqué Hernandez.



