PSG : Galtier se prononce sur les deux pistes brûlantes du mercato

Publié le 25 juillet à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 25 juillet à 14h50

Alors que le PSG semble sur le point d’officialiser les transferts de Nordi Mukiele et Renato Sanches, Christophe Galtier s’est confié sur ces deux dossiers très chauds du mercato parisien. Et l’entraîneur du club de la capitale confirme à demi-mot l’arrivée imminente de ces renforts.

Ça s’active en coulisses au PSG pour le recrutement ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Renato Sanches (24 ans, LOSC) se rapproche d’un transfert au Parc des Princes, lui qui a fait du PSG sa priorité absolue alors que le Milan AC souhaitait également le recruter. Mais ce n’est pas tout…

En plus de Renato Sanches, Mukiele arrive au PSG

Nordi Mukiele (24 ans, RB Leipzig) s’apprête lui aussi à débarquer au PSG dans le cadre d’un transfert à 15M€, bonus compris, et ce dossier semble d’ailleurs encore plus avancé que Renato Sanches puisqu’il fait déjà l’objet d’un accord total. Leipzig a d’ailleurs officialisé les négociations pour Mukiele via un communiqué ce lundi.

