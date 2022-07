Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato de Mukiele part dans tous les sens

Publié le 25 juillet à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait l’objet d’un accord total pour son transfert au PSG, Nordi Mukiele fait couler beaucoup d’encre ce lundi. En effet, il semblerait que Chelsea ait décidé de se mêler à ce feuilleton qui semble pourtant très bien avancé pour Luis Campos, et différentes versions se contredisent au sujet de l’avenir du défenseur français du RB Leipzig, attendu cette semaine au PSG.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse sur la probable arrivée de Nordi Mukiele (24 ans) au PSG, Christophe Galtier n’avait pas démenti cette piste annoncée comme étant très chaude : « Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre », avait indiqué l’entraîneur du PSG au sujet de Mukiele.

Mukiele déjà annoncé comme le 3e renfort du Mercato

Au fil des jours, ce dossier a continué de gagner en crédibilité, et il a même été annoncé ces dernières heures que le PSG et le RB Leipzig avaient trouvé un accord à hauteur de 12M€ + 4M€ de bonus pour le transfert de Mukiele. De son côté, le défenseur français avait déjà un terrain d’entente pour son futur contrat à Paris, et plus rien ne semblait donc pouvoir s’opposer à l’arrivée de l’ancien joueur de Montpellier, attendu comme étant la troisième recrue du PSG depuis le début du mercato estival après Vitinha et Hugo Ekitike. Et pourtant…

Chelsea voudrait tout relancer pour Mukiele

Foot Mercato a lâché un grosse révélation ce lundi matin sur les coulisses du feuilleton Nordi Mukiele en indiquant que Chelsea, également à la recherche de grosses recrues défensives et sur le point voir filer Jules Kounde au FC Barcelone, pourrait plomber le PSG sur ce dossier. Les Blues envisageraient de formuler une offre aux dirigeants de Leipzig comprenant Timo Werner, leur ancien buteur, et qui pourrait donc potentiellement faire mouche et remettre en question le deal déjà passé avec le PSG. Mais ce n’est pas tout…

