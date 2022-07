PSG : Un ultime rebondissement pour ce transfert ? La réponse

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha et Hugo Ekitike, la troisième recrue du PSG devrait être Nordi Mukiele. Actuellement au RB Leipzig, l’international français est attendu dans les prochains jours à Paris. Tout serait visiblement bouclé concernant la future arrivée de Mukiele et il n’y aurait visiblement rien à craindre concernant la concurrence de Chelsea.

Luis Campos s’apprête à réaliser un nouveau coup au PSG avec la future arrivée de Nordi Mukiele. L’international français va arriver du RB Leipzig, moyennant 16M€. A moins que… Ce lundi, il a été question d’une offensive de dernière minute de la part de Chelsea pour Mukiele. Pour rafler la mise, Thomas Tuchel aurait même été prêt à inclure Timo Werner, ancien de Leipzig, dans la transaction.

Faut-il craindre un rebondissement de dernière minute pour Nordi Mukiele ? Selon les informations de Sky Sport Allemagne , il n’y aurait aucune chance de voir le joueur de Leipzig filer à Chelsea. En effet, toute cette histoire serait fausse. Et de toute façon, les Blues arriveraient trop tard dans ce dossier Mukiele.

🇬🇧 Nordi #Mukiele trains individually to prevent injury. Transfer to #PSG about to be completed. Announcement this week. Rumours that Chelsea want to hijack the deal are not true, according to our information. It's simply too late for that.