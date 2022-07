Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout est relancé pour le prochain transfert de Luis Campos

Publié le 25 juillet à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que tout semblait ficelé pour le transfert de Nordi Mukiele au PSG, Chelsea ferait son apparition dans ce dossier. En quête de sang neuf dans le secteur défensif, le club londonien aurait formulé une grosse offre au RB Leipzig, qui pourrait bien plomber les plans de Luis Campos sur ce dossier brûlant du mercato.

Et si tout était finalement tout relancé pour le transfert de Nordi Mukiele (24 ans) vers le PSG ' Ces dernières heures, un accord total a été annoncé pour le transfert du défenseur international français du RB Leipzig, avec un montant de 12M€ + 4M€ pour racheter sa dernière année de contrat en Allemagne. Et Mukiele semble donc bien parti pour être la troisième recrue du PSG sur ce mercato après Vitinha et Hugo Ekitike. Mais…

EXCLU @le10sport : PSG et LOSC tout proche d'un accord pour Renato Sanches !✅ Lille accepte la décision du joueur qui veut Paris et rien d'autre✅ 2 options à discuter ce week-end : Transfert ou prêt avec option✅ Sauf cataclysme, il sera Parisienhttps://t.co/R5Vvj39iT1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2022

Chelsea débarque et relance le transfert de Mukiele

Foot Mercato lâche une petite bombe ce lundi matin en annonçant que Chelsea, qui en pince également pour Nordi Mukiele, aurait fait une apparition soudaine dans ce dossier pour faire capoter le deal avec le PSG. Le club londonien, qui est en train de perdre son bras de fer avec le FC Barcelone pour Jules Kounde et cherche absolument à se renforcer en défense, pourrait donc mettre le paquet sur Mukiele, plombant ainsi cette piste brûlante de Luis Campos.

Timo Werner impliqué dans le deal ?