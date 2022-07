PSG : L’accord est confirmé pour ce transfert de Campos

Foot - Mercato - PSG

Après le milieu de terrain et l’attaque, le PSG souhaite également se renforcer en défense. Si le nom de Milan Skriniar résonne depuis longtemps, celui qui va d’abord rejoindre l’effectif de Christophe Galtier sera Nordi Mukiele. Ces derniers jours, ça s’est accéléré pour le joueur du RB Leipzig. Et aujourd’hui, tout serait bouclé.

Le mercato est encore loin d’être terminé au PSG. Alors que le club de la capitale a déjà enregistré deux arrivées avec Vitinha et Hugo Ekitike en provenance de Porto et Reims, Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. L’objectif est également de renforcer la défense de Christophe Galtier. Et d’ici peu, l’entraîneur du PSG va pouvoir compter sur une nouvelle solution : Nordi Mukiele.

Excl: Paris Saint-Germain and RB Leipzig set to reach full agreement for Nordi Mukiele! Permanent deal almost agreed between the two clubs tonight. 🚨🔵🔴 #PSGWork in progress to complete the deal with all parties involved after personal terms already discussed. pic.twitter.com/IM28Raejyp