PSG : Lucas Hernandez lâche une réponse sur son avenir

Foot - Mercato - PSG

Alors que Nordi Mukiele est attendu prochainement du côté du PSG, Luis Campos chercherait encore à renforcer la défense du PSG. La priorité se nomme ainsi encore et toujours Milan Skriniar, mais face à la complexité des négociations avec l’Inter Milan, d’autres profils seraient étudiés. Il avait notamment été question d’un intérêt pour Lucas Hernandez. Le joueur du Bayern Munich a fait le point.

Après le milieu de terrain et l’attaque, le PSG va donc se renforcer en défense avec la prochaine arrivée de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig. Mais d’autres recrues sont attendues dans ce secteur de jeu. Luis Campos travaille ainsi en ce sens et la question est de savoir quel sera le prochain défenseur à rejoindre le PSG.

Si le nom de Milan Skriniar revient sans cesse au PSG, il a aussi été question de l’option Lucas Hernandez. Aujourd’hui au Bayern Munich, l’international français est sous contrat jusqu’en 2024. Le fait est toutefois que Matthijs de Ligt vient de débarquer en Bavière. De quoi donc rebattre les cartes. Au point de provoquer le départ de Lucas Hernandez ?

Lucas on his own future (contract expires in 2024): "We'll see. I'm very happy and grateful to be playing for FC Bayern. We will discuss everything else in due time" pic.twitter.com/nLevxfVT0C