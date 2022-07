Foot - Mercato - OM

Méthode, transferts... Ribalta se lâche sur son arrivée à Marseille

Publié le 25 juillet à 08h30 par Dan Marciano

Arrivé à Marseille en juin dernier pour occuper le rôle de directeur du football, Javier Ribalta a détaillé son rôle à l'OM, mais aussi sa méthode de travail. Proche de Pablo Longoria, l'Espagnol de 41 ans espère réaliser de nombreuses opérations lors de ce mercato estival. En tout cas, son travail a été salué par de nombreux proches et connaisseurs du milieu.

L'OM a intégré un nouvel homme dans son organigramme. Le 18 juin dernier, le club marseillais officialisait l'arrivée de Javier Ribalta dans le rôle de directeur du football. Autrement dit, l'homme de 41 ans est chargé « d’encadrer l’ensemble de la politique sportive du club » . Proche de Pablo Longoria, l'Espagnol a un CV bien rempli. Passé par la Juventus, Manchester United, Parme ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg, Ribalta dispose déjà d'une solide expérience et fait déjà l'unanimité auprès de ses pairs.





« Ribalta est un excellent dirigeant »

Un dirigeant, qui a côtoyé Javier Ribalta par le passé a loué ses qualités dans les colonnes de L'Equipe : « Ribalta est un excellent dirigeant et il connaît le foot parfaitement. Mais il n'est pas forcément là pour construire une grosse équipe, c'est une vision du foot d'abord comme un business ». Un autre observateur témoigne. « Il a un œil incroyable pour voir les joueurs et sentir le talent, et il a une grosse capacité de travail » a déclaré l'un de ses anciens collaborateurs.

« Je n'ai pas peur de prendre une décision »

A l'OM, Javier Ribalta travaille en étroite collaboration avec son président, Pablo Longoria. Il y a quelques semaines, les deux hommes s'étaient rendus en Italie pour discuter du transfert de Luis Henrique, mais aussi pour rencontrer les responsables de l'AS Roma. « Pablo est très méthodique, moi je suis sans doute plus instinctif. Je suis sûr de ce que je sens, de ce que je vois, et je n'ai pas peur de prendre une décision (...) On sera jugés sur les résultats sportifs, encore et toujours » a confié Ribalta, donnant plus de précisions sur son méthode de travail.

Ribalta s'est déjà mis au travail à Marseille