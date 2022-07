Foot - Mercato - OM

Le successeur de Mandanda dévoile les coulisses de son arrivée

Publié le 24 juillet à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

Juste après le départ de Steve Mandanda, Pablo Longoria a dû trouver un nouveau gardien pour l’OM. Le président olympien a rapidement bouclé la signature de Ruben Blanco, l’ancien joueur du Celta Vigo. Le portier espagnol est revenu sur les coulisses de son arrivée à Marseille, tout en expliquant le rôle joué par Pau Lopez et Pol Lirola.

Pablo Longoria n’avait pas forcément anticipé ce chantier en début de mercato. L’an dernier, même si l’alternance entre Pau Lopez et Steve Mandanda a fait parler toute la saison, Jorge Sampaoli a globalement bien géré son groupe. Si Mandanda n’était pas pleinement satisfait de son temps de jeu, chaque gardien a su répondre présent lorsqu’il a été aligné. Mais cet été, l’international français a préféré aller voir ailleurs plutôt que de revivre une saison identique. Après quatorze saisons à l’OM, Steve Mandanda s’est engagé pour deux ans avec le Stade Rennais.

Ruben Blanco, nouvelle doublure de Pau Lopez

Il a donc fallu lui trouver un successeur. Sans tarder, Pablo Longoria s’est mis en quête d’une doublure pour Pau Lopez et il a vite jeté son dévolu sur Ruben Blanco. Après avoir fait toute sa carrière au Celta Vigo, le gardien espagnol a décidé d’accepter le défi proposé par l’OM. « Je ne suis ici que depuis quelques heures mais dès le moment où j’ai atterri j’ai vu ce qu’était Marseille. Je n’ai pas toujours eu la chance de pouvoir m’entraîner avec mes coéquipiers mais je suis très content et très motivé surtout », explique-t-il aux médias du club après sa signature.

Pol Lirola et Pau Lopez l’ont conseillé

Il faut dire que Ruben Blanco a été conseillé. Le gardien de 26 ans a joué avec Pau Lopez et Pol Lirola en équipe d’Espagne espoirs et il a discuté avec eux avant de signer. « J’ai parlé avec Pau, nous avons le médecin du Celta qui est aussi celui de la sélection. Il a demandé mon numéro, il m’a écrit dès qu’il a su que je venais ici et de ne pas hésiter si j’avais besoin et logiquement pour moi il est important d’avoir de bons coéquipiers comme dans ce cas Pau et Pol. J’ai parlé dès que j’ai su que je viendrai, j’ai été très clair dès le premier instant que la possibilité existait. L’OM est une très belle opportunité pour moi », assure Ruben Blanco.

