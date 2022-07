Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une ouverture pour ce transfert à 25M€

Publié le 24 juillet à 19h10 par Pierrick Levallet

Malgré la récente arrivée de Luis Suarez et les présences d’Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, l’OM serait toujours à la recherche de renfort en attaque. Dans cette optique, il a été question d’un intérêt du club phocéen pour Nicolas Pépé il y a quelques jours. Et Pablo Longoria pourrait bien entrevoir une belle ouverture dans ce dossier malgré la concurrence.

Après un mois délicat sur le mercato, Pablo Longoria a enfin débloqué la situation. Il y a quelques jours, le président de l’OM a bouclé les transferts de Ruben Blanco, Luis Suarez et Jonathan Clauss. Ces trois noms viennent donc s’ajouter à la liste des recrues estivales phocéennes après Chancel Mbemba et Isaak Touré. Toutefois, Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président marseillais chercherait toujours à apporter du renfort, notamment dans le secteur offensif à Igor Tudor. Dans cette optique, il a récemment été question d’un intérêt pour Nicolas Pépé. Et l’OM pourrait entrevoir une ouverture dans ce dossier.

Aucune offre pour Nicolas Pépé

Dans le CaughtOffside podcast, Fabrizio Romano a affirmé qu’Arsenal était favorable à un transfert pour Nicolas Pépé mais qu’aucune offre n’avait été formulée pour le moment : « Arsenal est ouvert à l'idée de laisser partir Nicolas Pepe mais pour le moment il n'y a pas encore d'offre officielle. Le joueur lui-même a également changé d'agent cet été pour tenter d'obtenir un transfert, mais la vente s'avère délicate. »

