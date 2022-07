Foot - Mercato - OM

L'Inter prêt à rendre un grand service à Longoria ?

Publié le 24 juillet à 13h10 par Quentin Guiton

Déjà désiré par Jorge Sampaoli du côté de l’OM à l’époque, Alexis Sanchez le serait aussi par le nouvel entraineur Igor Tudor. Après avoir recruté Luis Suarez, Pablo Longoria voudrait encore renforcer l’attaque marseillaise. Et l’Inter Milan pourrait bien aider l’OM à s’offrir son attaquant chilien, lui dont le gros salaire pose problème chez les Nerazzurri…

Le mercato de l’OM ne s’arrête plus ! Le club a déjà mis la main sur Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez. Mais ce n’est pas assez, Pablo Longoria voudrait encore un renfort en attaque notamment. Ainsi, l’une des pistes les plus chaudes mènerait à Alassane Pléa qui souhaite quitter le Borussia Mönchengladbach dès cet été. A moins que l’OM ne réactive une ancienne piste…

L’OM relance son intérêt pour Sanchez

Alors qu’il était encore l’entraineur de l’OM, Jorge Sampaoli avait été tenté par l’idée de retravailler avec Alexis Sanchez, qu’il a eu sous ses ordres quand il était sélectionneur du Chili. L’Argentin parti, la piste de l’attaquant chilien n’aurait pas été abandonnée pour autant. En effet, Igor Tudor apprécierait aussi beaucoup l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone. Selon le Corriere dello Sport, le coach de l’OM aurait même réclamé sa venue ! Longoria aurait de son côté déjà transmis une offre à l’Inter Milan.

L’Inter veut s’en débarrasser !