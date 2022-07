Foot - Mercato - OM

Un double jeu de Longoria avec ce joueur ?

Publié le 24 juillet à 10h15 par Quentin Guiton

L’OM se montre très actif sur le marché des transferts. Et après l’arrivée de Luis Suarez en attaque, le cas de Bamba Dieng pose forcément question. Et si Pablo Longoria a assuré récemment que la venue du Colombien ne compromettait pas la place de Dieng, l’OM souhaiterait en réalité s’en séparer pour renflouer ses caisses. Et les dernières informations vont dans ce sens…

L’OM a enfin lancé son mercato ! Pablo Longoria l’avait promis, il y aura des recrues. Ainsi, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et même Luis Suarez ont débarqué au club. D’ailleurs, l’arrivée surprise de l’attaquant colombien pose maintenant des questions sur l’avenir de Bamba Dieng à l’OM. Le Sénégalais a été l’une des révélations de la dernière saison olympienne et attire logiquement la convoitise cet été. Fribourg et Newcastle seraient très intéressés par son profil. Grâce à cette vente, l’OM pourrait récupérer entre 12 et 15M€.

Quel international voulez-vous voir débarquer à l'OM ?Quelques belles pistes actuellement sur la table du #MercatOM➡️J. Veretout➡️W. Saliba➡️T. Bakayoko➡️ A. Pléahttps://t.co/mF02oFsNZG — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Longoria dit vouloir retenir Dieng…

Mais Pablo Longoria avait assuré en conférence de presse que l’arrivée de Luis Suarez ne poussait pas forcément dehors Bamba Dieng : « Ça n'ouvre pas plus la porte à un départ de Dieng. Luis Suarez a des caractéristiques différentes. Il était nécessaire de le prendre. On voulait ce profil pour développer l'idée de jeu d'Igor Tudor » .

…mais la réalité serait différente !