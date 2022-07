Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria dit adieu à une piste du mercato

Publié le 23 juillet à 14h10 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouvel attaquant malgré l’arrivée récente de Luis Suarez et les présences d’Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng dans ce secteur, Pablo Longoria suivrait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Mais le président de l’OM devra en compter une de moins sur sa liste en la personne de Claudinho.

À la peine il y a encore quelques semaines, Pablo Longoria a enfin lancé son mercato. Il y a quelques jours, le président de l’OM a bouclé les arrivées de Luis Suarez, Ruben Blanco et Jonathan Clauss, qui viennent donc s’ajouter à celles de Chancel Mbemba et d’Isaak Touré. Cependant, le club phocéen ne compterait pas s’arrêter là et serait toujours à la recherche de renforts notamment sur le plan offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria poursuivrait son travail en explorant plusieurs pistes. Mais l’une d’entres elles lui a filé entre les doigts.

𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰𝐬: Malcom and Claudinho extend their Zenit deals! 🇧🇷✍️Details: https://t.co/pkaSAK7bMc pic.twitter.com/9CDGx45RBw — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 22, 2022

Claudinho prolonge avec le Zenit

Comme officialisé par le Zenit St Pétersbourg, Claudinho a prolongé son contrat. Le Brésilien, pisté par l’OM cet été, a rempilé pour deux années supplémentaires au sein du club russe. L’attaquant de 25 ans est désormais lié au Zenit jusqu’en juin 2027.

Une piste en moins en attaque pour Longoria

À la recherche d’un nouvel attaquant malgré l’arrivée récente de Luis Suarez, Pablo Longoria devra donc se tourner vers d’autres pistes lors de ce mercato estival. Le président de l’OM s’est déjà mis au travail puisqu’il suivrait les dossiers d’Alassane Pléa, d’Alexis Sanchez, de Justin Kluivert et possiblement celui de Memphis Depay.