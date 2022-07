Foot - Mercato - OM

Réclamé par Sampaoli, Tudor pourrait l’avoir à l’OM

Publié le 24 juillet à 05h00 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, le nom d’Alexis Sanchez a régulièrement circulé du côté de l’OM. En effet, le Chilien était dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, son ancien sélectionneur. Toutefois, l’opération ne s’est jamais finalisée. Cela pourrait finalement être le cas bien que Sampaoli a depuis été remplacé par Igor Tudor à l’OM.

Ça s’est accéléré sur le mercato pour l’OM. En effet, ces derniers jours, Pablo Longoria a bouclé plusieurs recrues et cela ne serait pas terminé. D’autres joueurs devraient intégrer l’effectif d’Igor Tudor dans les semaines à venir. Qui ? Plusieurs noms circulent du côté de l’OM et c’est encore le nom de celui d’Alexis Sanchez, aujourd’hui à l’Inter Milan.

Sanchez, un dossier de longue date

Plus forcément désiré du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a régulièrement été annoncé à l’OM ces derniers mois. Et pour cause. En effet, sur la Canebière, il y avait un certain Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur de l’attaquant chilien. A l’OM, Sampaoli n’aurait ainsi pas dit non pour retrouver Sanchez, mais cela ne s’est jamais fait.

🔹Alexis Sanchez 🇨🇱 (33 ans) qui n'a pas été convoqué par l'Inter Milan lors de son match amical, étudierait actuellement une proposition de l'OM ! (@CorSport) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/oldMtsbN4Z — Infos OM (@InfosOM_) July 23, 2022

Cette fois, c’est la bonne ?