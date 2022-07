Foot - Mercato - OM

Longoria a un gros problème sur le mercato

Publié le 23 juillet à 07h00 par Thibault Morlain

En cette intersaison, l’OM a déjà accueilli 6 nouveaux joueurs. Toutefois, Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là et voudrait encore faire venir du sang neuf pour Igor Tudor. Le président de l’OM ne manquerait d’ailleurs pas d’idées sur le marché des transferts, mais encore faut-il avoir les moyens de réaliser ces envies.

Avec la Ligue des Champions à jouer pour la saison à venir, l’OM devait se renforcer durant ce mercato estival. Jorge Sampaoli avait d’ailleurs mis la pression sur sa direction pour cela. Mécontent, l’Argentin a finalement claqué la porte, mais depuis son départ, Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieur. 6 nouveaux joueurs ont déjà intégré l’effectif d’Igor Tudor et cela pourrait encore bouger dans les jours et semaines à venir.

« Marseille n’a pas d’argent »

Plusieurs noms circulent du côté de l’OM pour ce mercato estival. Et pas des moindres. En effet, Memphis Depay ou encore Tanguy Ndombele seraient dans les petits papiers de Pablo Longoria. Des dossiers qui paraissent toutefois très complexes. La raison ? Le manque d’argent de l’OM. En effet, sur la chaine Youtube The Last Word on Spurs , Jack Pitt-Brooke, journaliste pour The Athletic , a assuré : « Marseille n'a pas d’argent ».

Jack Pitt Brooke journaliste anglais 🗯 « Concernant Tanguy Ndombélé 🇫🇷, on m'a dit que l’OM le voulait, mais Marseille n'a pas d'argent. Je pense qu'il sera difficile de transférer Ndombele cet été (..) »#TeamOM | #MercatOM (The Last Word) pic.twitter.com/TpA17uueXa — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 21, 2022

Ndombele, c’est mort ?

Les moyens manqueraient donc du côté de l’OM et forcément, cela aurait un impact sur le recrutement de Pablo Longoria. Comme l’a expliqué Jack Pitt-Brook, Marseille serait notamment intéressé par Tanguy Ndombele, aujourd’hui indésirable à Tottenham. Toutefois, faute d’argent, l’arrivée de l’international français serait fortement compromise.