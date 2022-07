Foot - Mercato - PSG

PSG : Un deal improbable concocté par la mère d’Adrien Rabiot ?

Publié le 25 juillet à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot semble déjà promis au transfert cet été. Le milieu de terrain français fait l’objet de nombreuses spéculations en Italie, et notamment avec le PSG où sa mère, Véronique Rabiot, souhaiterait le faire revenir au plus vite.

Même s’il a déjà officialisé en début de mercato le recrutement de Vitinha (22 ans, 40M€), le PSG attend encore vraisemblablement du renfort au milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a formulé il y a quelque temps une offre de 10M€ au LOSC pour Renato Sanches, et le transfert du milieu de terrain portugais semble tout proche d’être bouclé conformément à nos révélations. Mais le PSG pourrait également être concerné par un autre gros coup au milieu de terrain.

Mercato - PSG : Un transfert réglé au téléphone par José Mourinho ? https://t.co/mfdz5y8kFG pic.twitter.com/H68dlG7GD9 — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Le clan Rabiot veut le placer au PSG

En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, la presse italienne ne cesse de spéculer sur un possible retour d’Adrien Rabiot (27 ans) au PSG, son club formateur, qu’il avait quitté libre à l’été 2019 pour s’engager avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain arrive à un moment décisif pour la suite de sa carrière puisqu’à un an de la fin de son contrat avec la Vieille Dame, Rabiot n’entre plus vraiment dans les plans de sa direction et se retrouve poussé vers la sortie. Tuttosport confirme l’option PSG dans ses colonnes du jour et indique que sa mère et agent, Véronique Rabiot, tente tout en coulisses pour son retour à Paris.

Vers un échange Rabiot-Paredes ?

Et selon le quotidien italien, un argument serait notamment mis en avant par la mère d’Adrien Rabiot pout tenter de convaincre autant le PSG que la Juventus Turin : Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin de 28 ans, placé sur la liste des indésirables par Luis Campos et invité à quitter le Parc des Princes au plus vite, figure justement sur les tablettes de la Juventus Turin, et la possibilité d’un échange avec Adrien Rabiot serait donc évoquée en coulisses. Un deal qui pourrait permettre à tout le monde d’en sortir gagnant, mais le joueur de l’équipe de France a d’autres options que le PSG sur ce mercato.

Premier League, OL… Ça bouge pour Rabiot