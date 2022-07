Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos tout proche d’atteindre un objectif du mercato

Publié le 25 juillet à 10h00 par Quentin Guiton

Le PSG continue sa mission dégraissage XXL. Et Luis Campos serait sur le point de se débarrasser d’un indésirable : Georginio Wijnaldum. Un an seulement après son arrivée, le milieu néerlandais se rapprocherait de l’AS Rome. Tous les partis sont d’accord pour un transfert : le PSG veut s’en séparer, l’AS Rome veut le recruter et le joueur veut rejoindre José Mourinho. Le transfert pourrait même être bouclé cette semaine.

Cet été, si le PSG souhaite se renforcer, la mission prioritaire du club est bien de réduire l’effectif en vue de la saison prochaine. Et pour aider Luis Campos dans cette mission dégraissage, le PSG a fait appel à son ancien directeur sportif Antero Henrique. Preuve que cet objectif est de premier rang. Ainsi, une longue liste d’indésirables a été dressée : Julian Draxler, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum.

L'info de la soirée est ici ⬇️🔥Newcastle passe à l'attaque dans le dossier Draxler (PSG)#Mercato #PSG #Newcastle #NUFCTransfers https://t.co/qu7YRl6xzK — le10sport (@le10sport) July 24, 2022

Wijnaldum, le flop retentissant

Ce dernier était pourtant arrivé au PSG l’été dernier avec l’étiquette de gros coup. Il faut dire que Georginio Wijnaldum était un élément clé de Jurgen Klopp à Liverpool. Avec les Reds , le milieu néerlandais avait remporté la Premier League et la Ligue des champions ! Un atout de poids donc pour le PSG. Mais un an plus tard, le bilan est mauvais. Wijnaldum n’a jamais montré ce qu’il avait fait en Angleterre et a même avoué qu’il n’était pas pleinement heureux en France. C’est pourquoi le PSG et le joueur désirent se séparer dès cet été. Et ça tombe bien, l’AS Rome en a rapidement fait sa priorité au milieu de terrain.

Le joueur veut aller à Rome mais…

Et le Corriere dello Sport a fait le point sur le dossier ce lundi. Dès qu’il a pris connaissance de l’intérêt de l’AS Rome, Georginio Wijnaldum n’a pas hésité. Le milieu néerlandais est emballé à l’idée de rejoindre la capitale italienne, malgré des intérêts venant de Premier League. C’est l’entraineur du club romain José Mourinho qui l’a convaincu par téléphone. De son côté, l’AS Rome désire plus que tout attirer le milieu du PSG. En effet, après les arrivées de Nemanja Matic et Paulo Dybala, le recrutement de Wijnaldum permettrait à Rome de se battre pour le titre en Serie A et d’être compétitif en Ligue Europa la saison prochaine. Mais un problème résidait toujours : le coût de l’opération…

Le transfert est proche !

Mais le média transalpin affirme que le transfert serait proche d’être acté ! En effet, grâce à la volonté de chaque parti de concrétiser l’opération, Georginio Wijnaldum ne serait qu’à un pas de l’AS Rome. Si le problème était le côté financier, le joueur touchant des émoluments de 9M€ par an, le PSG a fait un gros effort financier en acceptant de prendre en charge la moitié du salaire du joueur durant son prêt en Italie. Une option d’achat devrait même être incorporée au deal. De plus, les négociations seraient facilitées par la relation entre le PSG et l’AS Rome, décrite comme excellente. Luis Campos de son côté discute en portugais avec José Mourinho et Thiago Pinto, ce qui rend tout de suite les choses plus faciles. Le sentiment général est même que le transfert pourrait être bouclé cette semaine !