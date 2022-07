Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos tente un énorme coup pour le transfert de Wijnaldum

Publié le 24 juillet à 16h10 par Pierrick Levallet

En difficulté au PSG, Georginio Wijnaldum pourrait faire ses valises seulement un an après son arrivée. Le joueur de 31 ans pourrait rebondir en Serie A, où l’AS Roma de José Mourinho serait intéressée par son prêt. Cependant, Luis Campos réclamerait quelques contreparties en échange du Néerlandais et tenterait de monter une grosse opération.

Arrivé l’été dernier après la fin de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum était perçu comme le nouveau renfort de choix au milieu de terrain pour accompagner Marco Verratti au PSG. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Néerlandais, qui n’a pas réussi à s’imposer dans l’entrejeu de la capitale la saison dernière. Seulement un an après son recrutement, le joueur de 31 ans pourrait d’ailleurs plier bagages et s’envoler vers la Serie A. L’AS Roma de José Mourinho serait intéressée par ses services et pourrait l’accueillir en prêt cet été. Cependant, le PSG voudrait mettre en place une grosse opération pour le laisser filer.

Mercato - PSG : Wijnaldum a choisi sa prochaine destination https://t.co/8Xj56WLIp2 pic.twitter.com/nPjrQQclIN — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Une obligation d’achat et un joueur en contrepartie pour le prêt de Wijnaldum...

Selon les informations d’ Il Messaggero , le pensionnaire de la Ligue 1 voudrait inclure une obligation d’achat de 10M€ dans le prêt de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma. De plus, le PSG réclamerait un autre joueur en contrepartie. Le nom de Nicola Zalewski, piston gauche de 20 ans, aurait filtré.

... mais l’AS Roma n'est pas favorable à cette opération

Toutefois, le club romain ne serait pas vraiment favorable à une telle opération. L’équipe coachée par José Mourinho opterait plus pour une opération plus classique. L’AS Roma n’aurait pas placé Nicola Zalewski sur le marché et ne compterait pas s’en séparer pour attirer Georginio Wijnaldum cet été. Le plan du PSG serait donc d’ores et déjà tombé à l’eau. À voir comment Luis Campos parviendra à boucler ce transfert cet été, s’il y parvient...