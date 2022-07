Foot - Mercato - PSG

PSG : Nordi Mukiele sort du silence, son transfert est confirmé

Publié le 25 juillet à 22h30 par Bernard Colas

Alors qu’il va prochainement s’engager en faveur du Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années, Nordi Mukiele a confirmé son départ du RB Leipzig. Ce lundi soir, l’international français a publié un message dans lequel il remercie le club allemand et ses supporters après ses quatre saisons passées en Bundesliga.

Nordi Mukiele au PSG, c’est imminent. Malgré une offensive de dernière minute de la part de Chelsea, l’international français de 24 ans a décidé de s’engager en faveur du PSG. Un retour aux sources pour le défenseur, originaire de Montreuil et formé au Paris Football Club. Celui-ci était attendu dans la capitale ce lundi soir afin de passer sa visite médicale avant la signature de son contrat. S’il ne manque plus que l’officialisation de ce transfert estimé à 15M€ bonus compris, Mukiele n’a pas attendu pour faire ses adieux au RB Leipzig.

« C'est le cœur lourd que je pars aujourd’hui »

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre », écrit Nordi Mukiele sur Instagram , avant de saluer ses coéquipiers et le staff technique.

« Aujourd'hui, je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain »

« À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au personnel que j'ai eus pendant ces 4 saisons : MERCI. Avec vous, j'ai découvert les plus hauts niveaux du football. Aujourd'hui, je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain et j'ai pu réaliser certains de mes rêves personnels également grâce à vous. Danke für alles », conclut l’international français.

Mukiele, troisième recrue du PSG