PSG : Un international va débarquer à Paris, transfert imminent

Publié le 25 juillet à 17h45 par Bernard Colas

Alors qu’une offensive de dernière minute de Chelsea a été évoquée pour Nordi Mukiele, celui-ci va bien rejoindre le PSG. L’international français est attendu dans la capitale ce lundi soir pour passer sa visite médicale, avant de signer un contrat de cinq ans. De quoi faire du défenseur la troisième recrue de Luis Campos sur ce marché des transferts.

« Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre. » Interrogé il y a quelques jours sur Nordi Mukiele, Christophe Galtier avait confirmé que le PSG se montrait actif afin de recruter un nouveau défenseur. Alors que Chelsea aurait tenté de plomber les plans de Luis Campos ces dernières heures, Mukiele s’apprête bel et bien à devenir le troisième renfort de l’écurie parisienne sur ce mercato estival.

Mukiele arrive à Paris ce lundi

Comme l’explique Foot Mercato , Nordi Mukiele est attendu à Paris ce lundi soir afin de s’engager en faveur du PSG. L’international français de 24 ans passera dans un premier temps la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans avec l’écurie parisienne.

« On verra ce qui va se dérouler cette semaine »