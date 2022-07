PSG : On en sait plus sur le nouveau transfert de Luis Campos

Foot - Mercato - PSG

Attendu dans les prochains jours au PSG où il s’apprête à devenir la troisième recrue du mercato estival, Nordi Mukiele fait l’objet d’un accord total. Et à en croire les dernières révélations, c’est un contrat de cinq ans qui attend le défenseur français au Parc des princes.

Après Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat), Luis Campos s’apprête à boucler son troisième transfert au PSG depuis le début du mercato estival. Nordi Mukiele (24 ans), le défenseur français du RB Leipzig qui n'a plus qu'une année de contrat en Allemagne, va en effet débarquer dans les prochains jours.

Paris Saint-Germain are completing Nordi Mukiele deal with RB Leipzig after full agreement reached last Saturday. All parties now waiting for documents to be signed. 🚨🔴🔵 #PSGContract until June 2027, Mukiele’s expected to be unveiled as new PSG player this week.