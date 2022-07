Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prochain transfert de Luis Campos moins cher que prévu ?

Publié le 25 juillet à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG semble tout proche de boucler le transfert de Nordi Mukiele, la presse allemande confirme un accord avec le RB Leipzig pour le défenseur français. Et il semblerait que cette opération coûte un tout petit peu moins cher que ce qui avait été annoncé initialement.

Ce n’est plus un secret pour personne, Nordi Mukiele (24 ans) devrait être la prochaine recrue du PSG sur ce mercato estival. Le défenseur français, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le RB Leipzig, fait l’objet d’un accord total pour son transfert qui devrait être officialisé dans les prochains jours.

Mercato - PSG : Galtier a déjà un objectif avec le transfert de Mukiele https://t.co/783FOnGyFO pic.twitter.com/aPDAIrVF3s — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Chelsea a été annoncé sur le coup, mais…

Pourtant, comme l’a révélé Foot Mercato ce lundi matin, Chelsea aurait fait irruption dans ce dossier et envisagerait de formuler une offre de dernière minute à Leipzig pour devancer le PSG avec Mukiele. Mais la presse allemande assure que l’option Chelsea n’est pas viable et que l’ancien défenseur de Montpellier s’apprête bel et bien à signer au Parc des Princes.

15M€ au lieu des 16M€ annoncés pour le transfert de Mukiele