Foot - Mercato - Manchester United

Rencontre au sommet pour le mercato de Cristiano Ronaldo

Publié le 25 juillet à 20h10 par Bernard Colas

Alors qu’il ne s’est toujours pas entraîné avec Manchester United, Cristiano Ronaldo désire encore plier bagage afin de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, mais les pistes se font rares pour le Portugais, qui a décidé de faire son retour en Angleterre afin de rencontrer ses dirigeants.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo fait encore parler dans la rubrique mercato. Désireux de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, le Portugais veut quitter Manchester United et l’a fait savoir à son agent Jorge Mendes, à la recherche d’un nouveau club pour son client. Le problème, c’est que les options se font rares pour le quintuple Ballon d’Or. Chelsea et le Bayern Munich n’envisagent pas son arrivée, tandis qu’il n’a jamais été question d’un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG comme vous l’a révélé le10sport.com.

Le temps presse pour Cristiano Ronaldo

Ces derniers jours, il a également été question d’un intérêt de l’Atlético de Madrid pour le quintuple Ballon d’Or, mais le club de Diego Simeone n’a pas encore les ressources financières nécessaires pour se positionner concrètement. Le temps presse pour Cristiano Ronaldo alors que la reprise de la Premier League approche, et le principal intéressé en a conscience.

Mercato : Une tendance claire pour l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/2O0O4sKa4u pic.twitter.com/psPOjEGtv6 — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Le Portugais de retour à Manchester