Un gros chantier du mercato totalement relancé ?

Depuis de longues semaines maintenant, le PSG a une priorité pour renforcer sa défense : Milan Skriniar. Problème, les discussions avec l’Inter Milan sont extrêmement compliquées et l’optimisme des Parisiens dans ce dossier a même disparu. Alors que les dernières rumeurs laissaient entendre que le PSG n’avait pas encore baissé les bras, Luis Campos s’apprêterait en réalité à abandonner sa seule piste concrète en défense…

Cet été, le PSG veut opérer un grand changement dans son effectif. Et en défense, la priorité absolue depuis de longues semaines se nomme Milan Skriniar. Mais si à un moment donné les Parisiens étaient très optimistes pour une arrivée du joueur de l’Inter Milan, le dossier est désormais très mal embarqué. Selon L’EQUIPE , les négociations avec les Nerazzurri seraient très rudes concernant le montant du transfert. L’Inter Milan demanderait au minimum 70M€ pour son roc défensif. De son côté, le PSG ne voudrait pas mettre plus de 55M€ pour un joueur à qui il reste seulement un an de contrat. Le club de la capitale est inflexible, il ne veut plus surpayer les joueurs. D’où l’impasse. De plus, la priorité de l’Inter Milan pour sa défense était Gleison Bremer. Mais ce dernier a préféré rejoindre la Juventus.

Luis Campos ne veut pas abdiquer

Alors que l’opération semblait compromise, Foot Mercato assurait que Luis Campos n’avait pas dit son dernier mot dans le dossier et qu’il comptait bientôt revenir à la charge pour Milan Skriniar. Une nouvelle offre du PSG serait donc peut-être à venir…

La fin de la piste Skriniar ?

Mais la presse italienne annonce ce lundi matin des nouvelles plus défaitistes. Ainsi, le Corriere dello Sport a été assez clair sur les intentions du joueur. Le quotidien italien révèle que Milan Skriniar, qui revient de blessure, n’attend qu’une seule chose : reprendre le chemin de l’entrainement avec l’Inter Milan. Contrairement à certaines rumeurs, Milan Skriniar n’aurait donc pas l’intention de quitter l’Italie et se dirigerait donc bien vers une prolongation. Le brassard de capitaine pourrait même lui être offert lorsque Samir Handanovic se retirera. De son côté, le PSG aurait d’ores et déjà retiré son offre.

Mukiele ? Pas une alternative

Ce serait donc un énorme coup dur pour le PSG sur son mercato. Milan Skriniar était la seule piste concrète de Luis Campos pour la défense centrale. En effet, si Nordi Mukiele, annoncé très proche du PSG, peut jouer à ce poste, son dossier est totalement indépendant de celui du Slovaque. En effet, le club de la capitale veut recruter Mukiele notamment pour sa grande polyvalence en défense. Le Français viendrait aussi pour doubler Achraf Hakimi au poste de piston droit. Le PSG va donc devoir recommencer depuis le début pour la quête de son défenseur central de haut-niveau, sachant que son plan B Jules Koundé va certainement prendre la direction du FC Barcelone…