OM : En feu sur le mercato, Longoria prépare de gros coups

Publié le 26 juillet à 17h10 par Arthur Montagne

Très actif sur le mercato comme à son habitude, Pablo Longoria aurait bouclé plusieurs accords avec des joueurs en vue de transferts à l'OM. Bien évidemment, tous les joueurs ne signeront pas à Marseille, mais le président du club olympien ne chôme et arrive à trouver des terrains d'entente avec plusieurs pistes.

Malgré des débuts poussifs sur le mercato, Pablo Longoria a rapidement accéléré sur le marché des transferts. En effet, après Isaak Touré et Chancel Mbemba, l'OM a enchaîné trois nouvelles recrues en un temps record à savoir Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco. Mais ce n'est pas encore terminé puisque d'autres recrues sont espérées par Igor Tudor.

Plusieurs accord déjà bouclés par Longoria ?

En coulisses, Pablo Longoria travaille de manière très méthodique. En effet, le président de l'OM active une priorité pour chaque poste et possède un chaque un plan B et un plan C. Et chaque piste est maintenue vivante jusqu'au dernier moment. Ainsi, selon les informations du Phocéen , Longoria a déjà trouvé des accords contractuels avec plusieurs joueurs, à commencer par Seko Fofana. Cela ne signifie pas que tous signeront à l'OM, mais le président marseillais a un coup d'avance.

Longoria annonce encore du mouvement à l'OM