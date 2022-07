Foot - Mercato - OM

OM : Longoria relance le transfert de Saliba, c'est voué à l'échec?

Publié le 26 juillet à 09h00 par Arthur Montagne

Malgré les signatures de Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot, l'OM ne renonce pas au transfert de William Saliba. Prêté la saison dernière, le défenseur central formé à l'ASSE a laissé une très bonne impression à Marseille, et Pablo Longoria tente de le rapatrier. Une opération qui s'annonce toutefois très compliquée pour le club phocéen.

Déjà très actif sur le marché des transferts, l'OM a notamment bouclé l'arrivée de trois nouveaux défenseurs centraux à savoir Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot. Par conséquent, le club phocéen est très bien armé dans ce secteur de jeu puisque Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi et Luan Peres sont également présents dans l'effectif d'Igor Tudor. Malgré tout, compte tenu d'éventuels départs, notamment celui de l'international croate, Pablo Longoria reste très attentif sur le marché et continue de rêver à un retour de William Saliba.

Longoria rencontre l'agent de Saliba

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria était à Londres lundi soir afin de diner avec l'agent de William Saliba. Cela démontre donc la volonté du président de l'OM de rapatrier l'ancien Stéphanois qui a réalisé une magnifique saison à Marseille. Mais son prêt ne s'accompagnant pas d'option d'achat, William Saliba est retourné à Arsenal. Compte tenu de la valeur prise par le défenseur central, devenu international, un transfert risque d'être difficilement abordable pour les finances phocéennes, d'autant plus qu'une prolongation chez les Gunners seraient à l'étude.

Arteta veut s'appuyer sur Saliba

Et pour la première fois, Mikel Arteta semble avoir l'intention de s'appuyer sur William Saliba. « Nous avons toujours un plan, a confié l’entraîneur d’Arsenal. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir et vous pouvez voir la façon dont il s'est adapté, la façon dont il a mûri. Il joue bien et nous sommes ravis de l'avoir », assurait récemment l'entraîneur des Gunners avant d'en rajouter une couche quelques jours plus tard : « Je suis vraiment content de voir la façon dont il joue, la façon dont il s'est adapté à l'équipe, la maturité dont il fait preuve à 21 ans, et qu'il continue à montrer. Nous allons continuer à le développer, il a un énorme potentiel, il est déjà un joueur de haut niveau et nous devons le rendre encore meilleur ». Cela s'annonce donc difficile pour l'OM.

Saliba se voit s'imposer à Arsenal