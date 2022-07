Foot - Mercato - OM

Ça s’emballe pour Amine Harit, Longoria est prévenu

Publié le 25 juillet à 18h30 par Thibault Morlain

Le mercato est encore loin d’être terminé à l’OM. Après avoir déjà fait venir 6 nouveaux joueurs, Pablo Longoria veut encore amener du sang neuf pour Igor Tudor. Il faut dire qu’avec la Ligue des Champions à jouer, le club phocéen doit se renforcer. Et pour cela, l’OM pourrait bien retenter l’aventure avec Amine Harit. Auteur d’une belle saison dernière à Marseille, le Marocain est retourné à Schalke 04. Toutefois, dans les semaines à venir, il est possible que l’on revoit Amine Harit au Vélodrome.

N’ayant pas d’option d’achat dans leur prêt, William Saliba et Amine Harit ont donc quitté l’OM à la fin de la saison, retournant respectivement à Arsenal et Schalke 04. Pour ce qui est du Français, Mikel Arteta compte d’ailleurs sur lui pour l’exercice à venir. De quoi plomber les plans de Pablo Longoria, qui aurait aimé le faire revenir à Marseille. En revanche, pour ce qui est du Marocain, son aventure pourrait bien prendre fin cet été avec le club de la Ruhr. En effet, Schalke 04 voudrait se séparer d’Amine Harit. Une belle opportunité pour l’OM, qui serait tenté à l’idée de faire revenir le milieu offensif.

Longoria négocie pour Harit

L’avenir d’Amine Harit s’écrit donc loin de Schalke 04. Mais où jouera le Marocain pour la saison à venir ? Dernièrement, il était annoncé que le milieu offensif se rapprochait d’un départ vers Galatasaray. Rien n’est toutefois encore signé et Pablo Longoria pourrait en profiter pour rapatrier Harit à l’OM. En effet, comme révélé par TMW , le président de l’OM tenterait actuellement de trouver un accord avec Schalke 04 pour le transfert d’Amine Harit.

Le prix est révélé

L’opération Amine Harit serait donc en cours du côté de l’OM. Un accord est maintenant recherché par Pablo Longoria tandis que du côté de Schalke 04, on aurait déjà fixé le prix à débourser pour l’international marocain. Selon le média transalpin, le transfert serait fixé à 10M€. La balle serait maintenant dans le camp de l’OM pour Amine Harit.

« La tendance est clairement à une vente »