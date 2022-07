Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez a fixé ses conditions pour un transfert

Publié le 25 juillet à 15h45 par Quentin Guiton

Déjà pisté par Jorge Sampaoli à l’époque, Alexis Sanchez est de nouveau courtisé par l’OM. Pablo Longoria, qui cherche un grand attaquant, serait très intéressé par une venue du Chilien. Ça tombe bien, l’Inter Milan n’en veut plus et cherche à résilier son contrat. Mais la tâche est loin d’être facile. Sanchez réclame en effet une somme importante pour partir…

Pour son mercato, l’OM a déjà bien recruté. Pour tenter d’être compétitif en Ligue des champions la saison prochaine, les Olympiens ont renforcé leur défense et aussi leur attaque avec la signature de Luis Suarez en provenance de Grenade. Mais en plus du Colombien, Pablo Longoria souhaiterait attirer un « grand attaquant ». Ainsi, l’OM s’est penché sur Alassane Plea. L’attaquant français du Borussia Mönchengladbach voit son contrat se terminer l’été prochain et ne souhaite pas prolonger avec le club allemand. Puis, il y a des intérêts pour deux joueurs de Serie A. Dries Mertens, libre depuis la fin de son contrat avec Naples, et Alexis Sanchez.

L’Inter prêt à aider l’OM

Ce dernier était déjà convoité par l’ancien coach de l’OM Jorge Sampaoli. L’Argentin parti depuis, l’intérêt pour le Chilien est lui toujours d’actualité. Et bonne nouvelle pour les Marseillais, l’Inter Milan veut s’en débarrasser dès cet été. Afin de libérer de la masse salariale, les Nerazzurri souhaiteraient se séparer d’Alexis Sanchez et de ses 7M€ par an.

Sanchez demande une fortune à l’Inter !