OM : A Marseille, Pablo Longoria ne fait plus l’unanimité

Publié le 24 juillet à 10h00 par Thibault Morlain

A l’été 2020, Pablo Longoria a posé ses valises à l’OM en tant que directeur du football, venant alors remplacer Andoni Zubizarreta à la tête du sportif. Et l’Espagnol n’aura pas mis longtemps avant de se faire adopter sur la Canebière. Longoria a rapidement gagné des points et la confiance de Frank McCourt, qui n’a pas hésité à faire de lui le président de l’OM. Mais aujourd’hui, son image serait quelque peu écornée.

Si Jacques-Henri Eyraud n’était clairement pas apprécié par les fans de l’OM, il a tout de même fait quelque chose de bien sur la Canebière puisque c’est lui qui a ramené Pablo Longoria. Ces derniers mois, l’Espagnol a peut-être été la meilleure recrue du club phocéen. En effet, arrivé en tant que directeur du football, il a tout de suite frappé fort sur le marché des transfert en faisant venir plusieurs joueurs et en réalisant de gros coups. Le bilan était ainsi plus que positif pour Pablo Longoria, mais ce dimanche, La Provence explique que le président de l’OM ne ferait plus forcément l’unanimité.

Longoria perd des points

Du côté de Marseille, on a donc adulé Pablo Longoria. Mais aujourd’hui, cela ne serait plus forcément le cas. En effet, selon les informations du quotidien régional, le président de l’OM aurait perdu des points ces derniers mois. Aujourd’hui, il serait plus méfiant que confiant en ce qui concerne Longoria sur la Canebière.

Une gestion qui fait grincer des dents

Comment expliquer une telle situation autour de Pablo Longoria ? Cela résulterait de la gestion du président de l’OM sur le mercato. Et plusieurs dossiers feraient ainsi grincer des dents. Cela vaudrait notamment pour Alvaro Gonzalez, qui s’est retrouvé de cadre à placardisé en seulement quelques semaines à l’OM. Aujourd’hui, l’Espagnol est invité à quitter le club phocéen, mais aucune solution n’a encore été trouvée. De même, le départ de Steve Mandanda serait reproché à Longoria. Bien que cela permette d’économiser le gros salaire du désormais joueur de Rennes, la gestion humaine laisserait à désirer. Et il y a aussi le cas de Jordan Amavi, qui avait été prolongé avant d’être mis à l’écart…

Le pari Tudor

Pablo Longoria a donc perdu des points et il pourrait encore en perdre dans les mois à venir si le pari réalisé avec Igor Tudor venait à échouer. Avec le départ de Jorge Sampaoli, l’OM a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur et l’Espagnol a fait du Croate sa priorité. Voilà désormais Tudor aux commandes à Marseille. Et Longoria joue donc gros avec la réussite ou non du nouvel entraîneur de l’OM.