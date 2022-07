Foot - OM

OM : Tudor pousse un coup de gueule, polémique avec Longoria

Publié le 23 juillet à 17h00 par Arthur Montagne

Arrivé il y a quelques semaines pour prendre en urgence la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor peine à convaincre après les premiers matches amicaux de l'OM qui s'est incliné contre Norwich (0-3) puis Middlesbrough (0-2), à chaque fois sans convaincre. Il faut dire que le technicien croate ne s'attendait pas à une telle adversité en match amical.

Les débuts d'Igor Tudor peinent à convaincre. Arrivé sur le banc de l'OM dans la foulée de l'annonce du départ surprise de Jorge Sampaoli, le technicien croate a commencé sa préparation estivale avec notamment deux défaites de suite contre Norwich (0-3) puis Middlesbrough (0-2), deux équipes de deuxième division anglaise. De quoi inquiéter les fans marseillais, d'autant plus que le contenu était globalement décevant.

Tudor pas inquiet par les défaites de l'OM...

Néanmoins, vendredi, après la défaite contre Middlesbrough, Igor Tudor assurait qu'il restait confiant en vue du début de la saison : « Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués, c’est normal, c’était attendu. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu’au début de la saison, nous serons en forme. » Et pour cause, l'entraîneur de l'OM ne cache pas son agacement face à la programmation des matches amicaux. Le Croate ne s'attendait pas à une telle adversité si rapidement dans la préparation et ne manque pas d'afficher sa colère.

... mais s'agace de la programmation des matches