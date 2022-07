Foot - OM

OM : L’incroyable polémique avec Chancel Mbemba, la recrue estivale de l’OM

Publié le 17 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Et un nouveau joueur pour Igor Tudor à l’OM ! Ce vendredi, cela a été très vite pour l’annonce de l’arrivée de Chancel Mbemba au sein du club phocéen. Aperçu à Marseille dans la matinée, le défenseur central a ensuite été officialisé dans l’après-midi. Voilà désormais Mbemba à l’OM, où il a signé un contrat de 3 ans alors qu’il était libre sur le marché des transferts. Une arrivée qui s’accompagne toutefois d’une polémique. Explications.

L’OM tient donc une nouvelle recrue sur ce mercato estival et c’est encore un défenseur central qui vient renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Après Samuel Gigot et Isaak Touré, c’est Chancel Mbemba qui vient de rejoindre le club phocéen. Libre de tout contrat, l’international congolais a paraphé ce vendredi un contrat jusqu’en 2025 avec l’OM. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international congolais Chancel Mbemba. Le défenseur central de 27 ans, qui arrive libre, s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. (…) Sa rapidité, sa puissance, son impact dans les duels défensifs ainsi que ses nombreux matchs européens, font de ce véritable guerrier un très bon joueur, mature et dont l’expérience bénéficiera à notre collectif. Chancel Mbemba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs », pouvait-on lire dans le communiqué de l’OM pour annoncer l’arrivée de Mbemba, passé notamment par le FC Porto.

Quel âge a Mbemba ?

L’OM l’a donc annoncé dans son communiqué, Chancel Mbemba a aujourd’hui 27 ans et est né le 8 août 1994. Toutefois, cela ne serait pas la vérité. Et il y a une énorme zone d’ombre autour de l’âge réel du Congolais et sa vraie date de naissance. Quand est donc né la recrue de l’OM ? Telle est donc la question qui a fait vivement polémique ces dernières années et plusieurs réponses ont d’ailleurs été données à celle-ci. Comme le rapporte L’Equipe , il avait d’abord été annoncé que Mbemba était né en 1988. Par la suite, pour un match de qualification à la CAN, le 30 novembre 1991 avait été donnée comme date de naissance. Anderlecht, premier club européen de Chancel Mbemba, l’a lui enregistré en 1994 alors qu’une fois, le joueur en personne avait dit être né en 1990. Difficile donc d’y voir clair concernant l’âge exact de la recrue estivale de l’OM, à qui on prête donc 4 dates de naissance.

« Derrière... T'as des esclavagistes modernes »

Comment expliquer alors un tel flou autour de la naissance de Chancel Mbemba ? Il y a quelques années de cela, Romain Molina avait publié une enquête à ce sujet, mettant alors en avant un traffic d’êtres humains entre la République Démocratique du Congo et Anderlecht. Et à l’occasion du transfert de Mbemba à l’OM, Molina a expliqué : « Derrière les 4 dates de naissance, il y avait surtout un vrai trafic d'êtres humains entre la RDC et Anderlecht. Pour un Mbemba qui mérite pleinement sa réussite, combien ont fini à la rue ? Patriote, énorme bosseur, il a réussi en venant à Anderlecht sans couverture sociale (il jouait en jeunes sans licence selon l'Union Belge), il a été renvoyé au pays, puis il est revenu. Personne misait un copeck, donc bravo. Mais derrière... T'as des esclavagistes modernes ».

C'était ma première grosse enquête (avec @JohnSinnott) :https://t.co/UKgllFLFXqDerrière les 4 dates de naissance, il y avait surtout un vrai trafic d'êtres humains entre la RDC et Anderlecht.Pour un Mbemba qui mérite pleinement sa réussite, combien ont fini à la rue ? — Romain Molina (@Romain_Molina) July 15, 2022

« C'est un joueur très solide, très physique »