OM : Les 5 meilleurs gardiens de l’histoire de l’OM

Publié le 15 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis sa création, l’OM a vu passer de nombreux joueurs de talent et notamment au poste de gardien de but. Ces portiers, avec chacun leur personnalité, ont marqué de leur empreinte leur passage au sein du club phocéen. Voilà le Top 5 des plus grands gardiens de l’OM.

1-Fabien Barthez (1992-1995 ; 2004-2006)

Comment débuter ce classement sans nommer Fabien Barthez ? Avec ses prouesses légendaires en équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998 et l’Euro 2000, il avait notamment soulevé la Ligue des Champions avec l’OM en 1993 avec une prestation XXL le soir de la finale contre le Milan AC. À son retour au club, en 2004, il avait réussi à hisser l’OM jusqu’en finale de l’Europa League, et Barthez reste donc l’un des gardiens les plus marquants de l’histoire du club.

2-Steve Mandanda (2007-2016 ; 2016-2022)

Pendant 15 années, Steve Mandanda a porté les couleurs de l’OM et a indéniablement marqué de son empreinte son passage au Vélodrome. Il a disputé 613 matchs officielles avec le club phocéen, ce qui en fait le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM dont il a également porté le brassard de capitaine. Mandanda a finalement décidé de changer d’air cet été en rejoignant les Stade Rennais jusqu’en juin 2024, mais l’international français (34 sélections), n’avait pas caché son émotion au moment de quitter l’OM via un post sur Instagram : « L’OM c’est ma maison, ma famille, mon club de coeur, le club qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. Supporters, votre passion sans limite m’a toujours fait vibrer. Votre amour inconditionnel pour l’OM et le football, n’ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables. Supporters, salariés du club, à tous ceux que je n’ai pas eu le temps de saluer avant de partir, je veux simplement vous dire merci. Merci de m’avoir accompagné dans les bons moments et les instants plus difficiles. Olympiens, cette histoire c’est la nôtre et elle ne se terminera jamais », a lâché Mandanda.

3-Pascal Olmeta (1990-1993)

Même s’il était la doublure de Fabien Barthez le soir de la finale de la Ligue des Champions face au Milan AC, Pascal Olmeta a laissé un excellent souvenir aux supporters du Vélodrome. Il est à ce jour le gardien le plus titré de l’histoire de l’OM avec deux titres de champion de France (1991-1992), ce titre européen de 1993 donc, et il aurait même pu se forger un palmarès encore plus solide avec deux défaites en finale de Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe de France, les deux en 1991.

4-Andreas Köpke (1996-1998)

Imaginez-vous, Manuel Neuer titulaires dans les buts de l’OM… L’équivalent fut bel et bien réel à l’époque puisqu’Andreas Köpke, qui venait de remporter l’Euro 1996 avec l’Allemagne et disposait du statut de meilleur gardien du Monde, avait choisi l’OM pour la suite de sa carrière. Redoutable pendant ses deux saisons passées avec la tunique du club phocéen, il a fini par céder sa place de titulaire à Stéphane Porato mais aura malgré tout gagné le cœur des supporters marseillais.

5-Joseph-Antoine Bell (1985-1988)

Fort de ses 150 matchs disputés en trois saisons sous le maillot de l’OM, Joseph-Antoine Bell était un élément indispensable du club à la fin des années 80. Malgré tout, le gardien international camerounais n’a pas réussi à gagner de trophées (deux échecs en finale de Coupe de France 1986 et 1987), et son histoire avec l’OM a été par la suite sérieusement entachée lorsqu’il a été transféré aux Girondins de Bordeaux avant de recevoir des bananes jetées des tribunes pour son retour au Vélodrome.