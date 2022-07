Foot - OM

OM : Les 5 déclarations d’amour de Zidane

Publié le 12 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Même s’il a été ardemment courtisé par le PSG ces derniers mois pour venir prendre la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane reste un grand fan de l’OM, lui qui est natif de Marseille. Voici d’ailleurs le best-of des déclarations d’amour de l’ancien entraîneur du Real Madrid envers l’OM.

Zidane ravi du retour de l’OM en Ligue des Champions

Dernière sortie en date de Zinedine Zidane sur l’OM, le 22 mai dernier dans les colonnes de La Provence : « La qualification en C1 ? Ravi. Non je n’étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, de toute façon on l’est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe pour la Ligue des champions parce que ça s’est fait dans les dernières minutes. Cela aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille que ça soit eux car on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la C1 », confiait Zidane.

Mercato - PSG : Zidane met une grosse pression sur Deschamps et l’Équipe de France https://t.co/az1j8JsbI8 pic.twitter.com/nTzvTDH1qB — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 11, 2022

« Même si je n’ai pas joué à l’OM… »

Quelques mois auparavant, en octobre 2021, Zinedine Zidane avait évoqué au micro du Phocéen le fait de ne jamais avoir arboré le maillot de l’OM durant sa carrière de joueur : « Pendant ma carrière, je n’ai pas eu de regrets. Parce que j’étais occupé et j’ai joué dans des clubs où j’étais bien. Mais avec le recul, c’est vrai qu’en tant que Marseillais j’étais dans les tribunes très jeune. Pendant longtemps, j’ai dit que mon rêve était d’être là. J’ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou (…) Et aujourd’hui, je veux voir Marseille gagner ! (…) Quelque part, il y aura toujours ce petit regret, mais c’est comme ça. Même si je n’ai pas joué à l’OM, personne ne va m’enlever le fait que je suis Marseillais », indiquait Zidane.

Zidane supporter de l’OM contre l’Atlético

En mai 2018, alors que l’OM s’apprêtait à affronter l’Atlético de Madrid en finale d’Europa League, Zinedine Zidane affichait tout son soutien envers le club phocéen, d’autant qu’il dirigeait à l’époque le Real Madrid : « Je vais regarder la finale comme un supporter. Il y a tout ce que j’ai vécu quand j’étais jeune. J’étais dans ces tribunes, je l’ai vécu avec beaucoup d’intensité, c’étaient mes premiers moments de foot. Donc oui, je vais regarder (la finale) avec attention. Je serais bien sûr content s’il leur arrive quelque chose de bien ».

« On est à Paris, et je suis Marseillais »

Le 5 mars 2018, juste avant d’aller défier le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zidane évoquait sans détour en conférence de presse la rivalité entre le club de la capitale et l’OM : « Un match forcément particulier ? On est à Paris ici et je suis Marseillais (rires)… C’est toujours un plaisir de revenir en France, parce que je ne viens pas souvent. Là, c’est particulier, je viens avec le Real Madrid. Mais le plus important, c’est ce qu’on va faire demain, pas mon intérêt. On jouera contre une grande équipe de Paris qui va faire tout son possible pour nous rendre la tâche difficile. J’espère voir un grand match ».

Quand Zidane validait le rachat de McCourt…